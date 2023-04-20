محافظ الأقصر يزور أطفال السرطان لتقديم التهانى بعيد الفطر المبارك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بزيارة مستشفى علاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة، للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان في المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الصغار.

وكان في استقبال محافظ الاقصر، عدد من قيادات المستشفى، حيث زار مستشفى سرطان الأطفال بالمجان، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال مرضى السرطان، وحرص محافظ الأقصر، خلال تواجده مع الاطفال المرضى على توزيع الهدايا والألعاب، والتهنئة بعيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تحدث المحافظ مع أسر الأطفال المرضى الذين أكدوا على رضاهم التام على ما يتم تقديمها لأطفالهم داخل المستشفي.

ووجه محافظ الأقصر التهنئة لكافة العاملين فى المستشفى، مشيراً إلى أن المستشفى هى نموذج يحتذى به في الانضباط، وما تقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الاقصر من خلال مستشفى شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

فيما أنهت محافظة الخطط والاستعدادات اللازمة لعيد الفطر المبارك، وذلك من حيث توفير كافة متطلبات المستشفيات والمؤسسات لخدمة المواطنين، بجانب حملات التجميل والنظافة اليومية طوال أيام العيد، ورفع حالة الطوارئ فى كافة المديريات الخدمية خلال فترة العيد، حيث عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي بحضور كلا من محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، وهدي المغربي سكرتير مساعد المحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة، حيث شهدت الجلسة مناقشة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.