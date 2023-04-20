أجمل فسحة فى عيد الفطر المبارك.. أبرزها معابد الكرنك والأقصر ومتاحف التحنيط

الأقصر – أحمد مرعى

معابد حتشبسوت والرمسيوم وتمثالى ممنون ومدينة هابو ومقابر وادى الملوك والملكات فى البر الغربى.. ومعبد خنوم بإسنا أبرز معبد فى الجنوب



ينتظر الجميع أيام الأعياد السنوية للإستمتاع على طريقتهم الخاصة فى محافظة الأقصر، بزيارات أسرية مبهجة للاستمتاع بالإجازة والعيد فى مختلف الأماكن السياحية والآثرية، حيث تضم الأقصر عدد كبير من المعابد الفرعونية المميزة والمقابر والمتاحف التى يتم فتحها فى أيام العيد للجميع للاستمتاع بالعيد بين التاريخ المصرى القديم.

ويرصد "اليوم السابع" خريطة المزارات الأثرية المميزة فى شرق وغرب محافظة الأقصر، حيث أنه بالنسبة لأهالى الأقصر فالزيارات لا تحتاج شرح طويل فتخرج الأسرة لتستقل سيارات الأجرة الداخلية، أو التاكسى أو سياراتهم العائلية للوصول لتلك المزارات الأثرية المختلفة، وبالنسبة للضيوف من خارج الأقصر فتبعد المحافظة عن القاهرة بحوالى 670 كيلو متر وعن محافظة أسوان حوالى 220 كيلو متر، وتربطها بمختلف محافظات مصر شبكات مواصلات مختلفة، فيربطها بالعاصمة الطريق البرى الصحراوى والزراعى بمسافة تتراوح ما بين 8 لـ10 ساعات، وكذلك طريق السكة الحديد والذى يستغرق من 9 لـ11 ساعة، أما الوصول للأقصر جواً عبر رحلات الطيران لا تتعدى ساعة ونصف فقط، أما بالنسبة للمدن السياحية فتربط الأقصر والبحر الأحمر شبكة مواصلات برية وكذلك مدينة شرم الشيخ فتوجد شبكة مواصلات برية وجوية، مما يساعد الجميع على الوصول للأقصر بسهولة كبيرة.

وتضم محافظة الأقصر فى البر الشرقى عدد كبير من المعابد، ومنها معبد الأقصر على كورنيش النيل بجوار مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، وهو الذى أطلق عليه المصريون القدماء على معبد الأقصر اسم "ايبت رسيت" أى "الحرم الجنوبى" بسبب موقعه داخل طيبة القديمة "الأقصر حالياً"، يقع المعبد على بعد ثلاثة كيلو مترات إلى الجنوب من معبد الكرنك، يرجع أقدم دليل على هذا المعبد إلى الأسرة الثامنة عشرة "نحو 1550 - 1295 قبل الميلاد"، ولم يكن معبد الأقصر مثل معظم المعابد المصرية القديمة الأخرى على محور شرق-غرب، لكنه موجه نحو الكرنك، هذا لأن معبد الأقصر كان المكان الرئيسى لأحد أهم الاحتفالات الدينية المصرية القديمة حين كان يتم نقل تماثيل كل من المعبودات آمون وزوجته موت وابنهم رب القمر خونسو من معابدهم فى الكرنك فى موكب كبير إلى معبد الأقصر حتى يتمكنوا من زيارة الرب المقيم هناك أمون إم أوبت وهو الاحتفال المعروف باسم عيد الأوبت.

أما المعبد الأكبر فى شرق الأقصر فهو معابد الكرنك، والذى يعتبر أكبر دور للعبادة فى العالم والتاريخ بمساحة 247 فدان، حيث تعد أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذى كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات"، حيث بنيت معابد الكرنك على مدار مئات السنين، فهى عبارة عن مجموعة من المعابد والمقاصير وعدد من الأبهاء والمسلات والتماثيل، والتى أهدت إلى ثالوث طيبة المقدس وعلى رأسهم آمون رع رب الإمبراطورية المصرية آنذاك، واستمر تكريس وبناء وتشييد هذه الآثار لمدة 2000 سنة، والمساحة الكلية لمعابد الكرنك 247 فدانًا للمجموعة الأثرية التى تسمى الكرنك، أما معبد أمون فقط بملحقاته عبارة عن 46 فدانًا.

وتوجد فى شرق الأقصر متحفين هما متحف التحنيط ومتحف الأقصر، حيث أنه يعتبر متحف الأقصر أكبر وأضخم صرح تاريخى يقع على كورنيش النيل، ويعد أكبر مقر يجمع الآثار المصرية والقطع النادرة من التاريخ الفرعونى، والتماثيل الخاصة بملوك الأسر المختلفة والمومياوات النادرة لملوك وأمراء الفراعنة، فهو يجمع المئات من القطع الأثرية والعملات نادرة وغيرها من تاريخ الحضارة الفرعونية على مر العصور، أما متحف التحنيط فهو يقع شمالى معبد الأقصر، وذلك لتخليد فن التحنيط المصرى القديم الذى امتازت به مختلف الحضارات الفرعونية القديمة، وكان لزاما على الدولة المصرية إقامة متحف متكامل حول تلك المهنة المميزة التى احترفها القدماء المصريين، وهو والذى كان الهدف من بنائه فى ذلك الموقع المميز هو إبراز تقنيات فن التحنيط الفرعونى القديم التى طبقها قدماء المصريين على العديد من المخلوقات وليس على البشر فقط.

وفى البر الغربى توجد معابد فرعونية تاريخية لملوك الفراعنة الذين بنوها على بعد أمتار من صفة نهر النيل، حيث تعتبر معابد مدينة هابو من أهم المعابد التى شيدها الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية على مساحة 10 أفدنة بطول 400 متر وعرض 200 متر، ويبلغ ارتفاع سور معبد هابو أكثر من 17 متر وعلى جدرانه قصص عن تاريخ الملك رمسيس الثالث وحملاته وحروبه العسكرية ضد أعداء مصر، ويعود تاريخ المعبد لأكثر من 3200 عام قبل الميلاد ويرصد الحملات التى قادتها "سيخ مت" وزيرة الحرب للملك رمسيس الثالث.

كما يوجد بالبر الغربى أيضاً تحفة فرعونية مميزة وهى "معبد الرمسيوم" الذى بناه الملك رمسيس الثانى، حيث يضم معبد الرامسيوم عدد من التماثيل الضخمة للملك رمسيس الثانى ونقوش تحكى طبيعة الحياة فى تلك الفترة من الدولة الفرعونية، وتسجل الصور والنقوش التى تزين جدار المعبد وقائع معركة قادش الشهيرة التى انتصر فيها الملك رمسيس الثانى على الحيثيين وكيفية تخطيطه للحرب، أما معبد الملكة حتشبسوت يعد قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر، حيث أن حتشبسوت تعتبر أول ملكة فرعونية حكمت مصر وشيدت المعبد لرصد تاريخ حكمها للبلاد الذى كان يمثل قمة الرخاء والازدهار فى الحضارة الفرعونية، ويتكون المعبد من 3 طوابق متتابعة على شرفات مفتوحة مبنية بالكامل من الحجر الجيرى، ونصبت أمام أعمدة تماثيل من الحجر الجيرى للإله أوزوريس وللملكة حتشبسوت فى توزيع سحرى، ويوجد على جدران المعبد عشرات النقوش للبعثات بحرية أرسلتها الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت للتجارة وإحضار البخور من تلك البلاد.

كما توجد معالم أثرية متنوعة حول الأقصر، ومنها فى البر الغربى معبد الرامسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء، كما تضم الأقصر معبد مونتو فى مدينة الطود ومعبد خنوم بمدينة إسنا، وجميعها يتوافد عليها الأهالى خلال أيام الأعياد والمناسبات للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة.



أسرار-التحنيط-داخل-متحف-التحنيط-بالاقصر



السياح-خلال-زياراتهم-لمعابد-الأقصر



المقابر-الفرعونية-غرب-الأقصر



تمثالى-ممنون-فى-البر-الغربي



تمثالي-ممنون-أهم-المزارات-السياحية-بالبر-الغربي



تمثالين-ممنون-فى-غرب-الأقصر



سحر-معبد-الدير-البحرى-بالبر-الغربي



قاعات-متحف-الأقصر-والقطع-داخلها



قطع-نادرة-داخل-متحف-الأقصر



مدخل-متحف-التحنيط-بكورنيش-الأقصر



معابد-الأقصر-فسحة-جميلة-بالعيد



معابد-الكرنك-فى-الأقصر



معبد-الملكة-حتشبسوت-بالدير-البحرى



معبد-الملكة-حتشبسوت-غرب-الأقصر



مقابر-الملوك-غرب-الأقصر



مقبرة-الملك-توت-عنخ-امون



مومياوات-داخل-متحف-التحنيط-بالأقصر