محافظ أسوان يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه رئيسى مغذى لحى الصداقة.. صور

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب ، مع مواصلة الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية بواقع 4 سيارات لتلبية إحتياجات أهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وأيضاً مستشفى أسوان التخصصى العام ، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإصلاح.

وخلال تفقده لموقع الكسر بحضور يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وقيادات الشركة ، فضلاً عن العاملين وفرق الصيانة ، بجانب نواب رئيس مدينة أسوان ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة المياه بسرعة توريد طلمبات جديدة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة ، مع سرعة شفط تدفقات أى كميات للمياه فى حالة وجود أى كسورات مستقبلية.

وأوضح يحيى أبو زيد، أن خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة يصل طوله لحوالى 3 كم بدءاً من المحمودية وحتى الصداقة ، وقد وقع الكسر المفاجئ فى مسافة 1.5 متر ، وبعمق 3 أمتار ، وجارى التعامل معه بتغير الماسورة قطر 700 مللى GRP ، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الكسر تم غلق المحابس العمومية ، والدفع بسيارات وفناطيس المياه لتوفيرها للأهالى والمواقع الخدمية بحى الصداقة الجديدة .