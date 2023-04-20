محافظ أسوان يتفقد أعمال إصلاح كسر خط مياه رئيسى مغذى لحى الصداقة.. صور

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، موقع كسر خط مياه الشرب الرئيسى قطر 700 مللى GRP ، والمغذى لحى الصداقة الجديدة، وذلك بمنطقة كيما غرب للوقوف ميدانياً على الجهود المبذولة لإصلاح الخط.
وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب ، مع مواصلة الدفع بسيارات وفناطيس المياه النقية بواقع 4 سيارات لتلبية إحتياجات أهالى منطقة الصداقة الجديدة ، وأيضاً مستشفى أسوان التخصصى العام ، وذلك لحين إنتهاء أعمال الإصلاح.
وخلال تفقده لموقع الكسر بحضور يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ، وقيادات الشركة ، فضلاً عن العاملين وفرق الصيانة ، بجانب نواب رئيس مدينة أسوان ، ومدير المتابعة الميدانية بالمحافظة ، أعطى محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى شركة المياه بسرعة توريد طلمبات جديدة للتعامل الفورى مع أى حالات طارئة ، مع سرعة شفط تدفقات أى كميات للمياه فى حالة وجود أى كسورات مستقبلية.
وأوضح يحيى أبو زيد، أن خط مياه الشرب المغذى لمنطقة الصداقة الجديدة يصل طوله لحوالى 3 كم بدءاً من المحمودية وحتى الصداقة ، وقد وقع الكسر المفاجئ فى مسافة 1.5 متر ، وبعمق 3 أمتار ، وجارى التعامل معه بتغير الماسورة قطر 700 مللى GRP ، لافتاً إلى أنه عقب وقوع الكسر تم غلق المحابس العمومية ، والدفع بسيارات وفناطيس المياه لتوفيرها للأهالى والمواقع الخدمية بحى الصداقة الجديدة .
كسر خط مياه
محافظ أسوان ورئيس شركة المياه
محافظ أسوان وقيادات شركة المياه
موقع الكسر
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