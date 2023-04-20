محافظة دمياط تتابع استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال عيد الفطر

دمياط معتز الشربيني

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ميدانيًا، استعدادات مدينة رأس البر لاستقبال زائريها خلال عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الجولة التى أجرتها اليوم.

وتفقدت " المحافظ " مستشفى رأس البر المركزى ، تابعت خلالها جاهزية العيادات الخارجية والاستقبال بعد إعادة نقلهم من المقر المؤقت إلى المستشفى التى تشهد أعمال تطوير ،حيث اطلعت على الموقف التنفيذى لتلك الأعمال ، موجهة تعليماتها إلى مديرية الاسكان " الجهة المُنفذة لأعمال التطوير " بسرعة الانتهاء والجدول الزمنى الخاص بتلك العملية وذلك لاستعادة طاقة العمل بشكل كامل بجميع أقسام المستشفى..

وفى سياق متصل،، تابعت " محافظ دمياط " جاهزية مستشفى جراحات اليوم الواحد بأقسامها المختلفة و تواجد الطاقم الطبى و التمريض بالنوبتجيات ، حيث أكدت على رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك لتقديم كافة الخدمات الطبية واستقبال الحالات الطارئة ..

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك ، بتفقد الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة بشارع فكرى زاهر وسوق السمك بمدينة دمياط.

حيث حرصت " المحافظ " على التواصل مع البائعين ، وتابعت موقف توافر السلع والاعلان عن أسعارها أمام المواطنين، كما ناشدت التجار بعدم المغالاة فى الأسعار واطلاق مبادرات لتخفيض الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " أنه تم توجيه مديريات التموين والصحة والطب البيطري و إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة بإطلاق حملات مشتركة للتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.