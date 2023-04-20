كريم غنيم رئيسا لشعبة الاقتصاد الرقمى بالتزكية وأحمد حسن وحاتم عبد الفتاح نائبان

كتب إسلام سعيد

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات الجمعية العمومية لشُعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا لإعادة تشكيل مجلس إدارتها من جديد لمدة 4 أعوام قادمة طبقًا للائحة الشُعب التجارية.

وترأس جلسة الإجراءات نيابة عن المهندس إبراهيم العربي أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة.

وشكّلت الجمعية العمومية مجلس إدارة الشُعبة بالتزكية الذي شكّل هيئة مكتبه بالتزكية أيضا، حيث جاء كريم غنيم رئيسًا للشُعبة لثاني مرة علي التوالي و" احمد حسن و حاتم عبد الفتاح" نائبان أول وثانٍ، وأحمد مصطفي سكرتيرًا عامًا للشُعبة.

وقال أحمد الوسيمي إن إعادة تشكيل الشُعبة ياتي لتنمية هذا القطاع في ظل الاتجاه العام للتحول الرقمي الشمول المالي الذي سيكون للشعبة دور كبير في تطبيقه خلال المرحلة القادمة بوضع خطة ورؤية حالية و مستقبلية وسيكون لها كل الدعم من مجلس إدارة الغرفة.

وقال كريم غنيم عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة، إن الفترة القادمة ستشهد جهود مكثفة، خاصة في ظل الخبرات التي اكتسبها أعضاء مجلس إدارة الشعبة من الدورة السابقة وهو الأمر الذي سيكون بمثابة الدفعة القوية للعمل الجاد والوصول الي نتائج مرضية علي الصعيد الاقتصادي والمجتمعي والتطويري والتنموى.

يأتي ذلك في الوقت الذى أشار فيه أحمد حسن رئيس الشعبة إلى أنه عقب إجازة عيد الفطر المبارك ستشكل الشعبة مجموعة لجان متخصصة في الاتجاهات المختلفة تتخص كل لجنة في ملف معين لدراسته سواء فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه هذا القطاع أو وضع مقترحات التطوير والتنمية.