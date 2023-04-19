عقب غلق باب الترشح.. 17 مرشحا لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اغلق السجل التجاري بالإسماعيلية الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء ، باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 17 مرشحا، تقدموا بأوراق ترشحهم وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدوره الجديده 2023/2027 طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.

وكانت قد استعدت الغرفة التجارية بالإسماعيلية لاستقبال الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وذلك بلجنتي أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة ، المقرر اجراؤها فى السابع عشر من يونيو القادم ، حيث عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم ، 3595 أفراد و 359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد ، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد ، و 730 شركات، بإجمالي 8345

وتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات عضوية الغرفة التجارية بالإسماعيلية للدورة الجديدة 2023/2027 كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة ، جلال محمد الطاهر ، محمد شوقي بكري، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب ، احمد سامي، حاتم ابراهيم ، حسام الدين حسين، سليمان صالح ، صابر احمد همام ، عبدالرؤوف صلاح ، على محمد عبدالعال ، عماد عادل ، محمد احمد عباس، محمود ابراهيم ، محمود شحات ، وائل عبد العزيز، ومن المنتظر انتخاب 7 منهم لعضوية مجلس الإدارة ، و7 آخرين يتم تعينهم.