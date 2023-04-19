اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عقب غلق باب الترشح.. 17 مرشحا لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 04:47 م
عقب غلق باب الترشح.. 17 مرشحا لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الغرف التجارية - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اغلق السجل التجاري بالإسماعيلية الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء  ، باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 17 مرشحا، تقدموا بأوراق ترشحهم  وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدوره الجديده 2023/2027 طبقا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2023، الصادر في 7 أبريل 2023.
 
وكانت قد استعدت الغرفة التجارية بالإسماعيلية لاستقبال الانتخابات برئاسة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة، وذلك  بلجنتي أحداهما رئيسية والأخرى فرعية بنادي الشجرة ، المقرر اجراؤها فى السابع عشر من يونيو القادم ، حيث عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم ،   3595 أفراد و 359 شركات، ولجنة فرعية بإجمالي 4020 أفراد ، 371 شركات بإجمالي عدد أصوات 7615 أفراد ، و 730 شركات، بإجمالي 8345
وتقدم بأوراق  ترشحه لانتخابات عضوية الغرفة التجارية بالإسماعيلية للدورة الجديدة 2023/2027  كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة ، جلال محمد الطاهر ، محمد شوقي بكري، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب ، احمد سامي، حاتم ابراهيم ، حسام الدين حسين، سليمان صالح ، صابر احمد همام ، عبدالرؤوف صلاح ، على محمد عبدالعال ، عماد عادل ، محمد احمد عباس، محمود ابراهيم ، محمود شحات ، وائل عبد العزيز، ومن المنتظر انتخاب 7 منهم لعضوية مجلس الإدارة ، و7 آخرين يتم تعينهم.

الاسماعيلية

انتخابات الغرفة التجارية

الغرفة التجارية بالإسماعيلية

غرفة الإسماعيلية التجارية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة