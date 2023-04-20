قلعة قايتباى بالإسكندرية تتزين لاستقبال الزائرين بعيد الفطر المبارك.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تعد قلعة قايتباى من أشهر المناطق الأثرية بالإسكندرية، وتقع بمنطقة بحرى، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702هـ أثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.

من جانبه، أعلن محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، تكثيف أعمال الاستعدادات النهائية التى تجريها قلعة قايتباى لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطر المبارك، حيث قامت إدارة المنطقة الأثرية بتنسيق الحدائق داخل القلعة وقص النجيلة وتقليم الأشجار والنخيل كما تم عمل صيانة أحجار قلعة قايتباى بسواعد بناء المجلس الأعلى للآثار من اخصائى الترميم الدقيق وبإشراف الدكتورة منال الغنام رئيس الإدارة المركزية للترميم الدقيق، عاطف الدباح مدير مكتب الأمين العام، عبد الحى شحاتة مدير عام إدارة الترميم لآثار ومتاحف الاسكندرية ومطروح.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أبو بكر عبد الله رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بسرعه الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الزائرين بالمناطق الأثرية.

وقد قام فريق العمل من أخصائى الترميم الدقيق بأعمال الصيانة لقلعة قايتباى شملت الصيانة السور الداخلى والسور الخارجى والسراديب الساحلية والبرج الرئيسى ووجهات القلعة الخارجية، كما تم إزالة بعض الكتابات التى تم رصدها على الجدران كما تم تزويد القلعة بعدد كبير من كراسى الحدائق لاستراحة الزائرين.

وأوضح "متولى" أن وزارة السياحة والآثار قامت بعمل اللوحات الإرشادية والمعلوماتية بقلعة قايتباى، وذلك فى إطار مشروع تطوير خدمات الزائرين واللوحات التى جرى تركيبها بالموقع بلغ عددها أكثر من لوحة إرشادية ومعلوماتية تتضمن تعريف مسار الزيارة ومعلومات تاريخية وأثرية عن موقع قلعة قايتباى الأثرى، كما تم عمل مسارات زيارة لذوى الهمم بما يضمن إتاحة الموقع للسياحة الميسرة يأتى المشروع فى إطار حرص الوزارة على تطوير ورفع كفاءة قلعة قايتباى.

وتقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702هـ أثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.

وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية والتى هددت المنطقة العربية بأسرها وقد اهتم السلطان المملوكى قنصوة الغورى بالقلعة فزاد من أهميتها وشحنها بالسلاح.

وتأخذ هذه القلعة شكل المربع تبلغ مساحته 150 م*130 م يحيط به البحر من ثلاث جهات، وتحتوى هذه القلعة على الأسوار والبرج الرئيسى فى الناحية الشمالية الغربية، وتنقسم الأسوار إلى سور داخلى وآخر خارجى، فالسور الداخلى يشمل ثكنات الجند ومخازن السلاح، أما السور الخارجى للقلعة فيضم فى الجهات الأربعة أبراجا دفاعية ترتفع إلى مستوى السور باستثناء الجدار الشرقى الذى يشتمل على فتحات دفاعية للجنود.

ويتخذ البرج الرئيسى فى الفناء الداخلى شكل قلعة كبيرة مربعة الشكل طول ضلعها 30 مترا وارتفاعها 17 مترا وتتكون القلعة من ثلاث طوابق مربعة الشكل، وتوجد فى أركان البرج الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهى من أعلى بشرفات بارزة، وهذه الأبراج أعلى من البرج الرئيسى تضم فتحات لرمى السهام على مستويين، ويشغل الطابق الأول مسجد القلعة الذى يتكون من صحن وأربعة إيوانات وممرات دفاعية تسمح للجنود بالمرور بسهولة خلال عمليات الدفاع عن القلعة، وكان لهذا المسجد مئذنة ولكنها انهارت مؤخرا.

أما الطابق الثانى فيحتوى على ممرات وقاعات وحجرات داخلية، ويضم الطابق الثالث حجرة كبيرة (مقعد السلطان قايتباي) يجلس فيه لرؤية السفن على مسيرة يوم من الإسكندرية يغطيه قبو متقاطع، كما يوجد فى هذا الطابق فرن لإعداد الخبز البر المصنوع من القمح وكذلك طاحونة لطحن الغلال للجنود المقيمين فى القلعة. وقد جدد السلطان قنصوة الغورى القلعة وزاد من حاميتها، وقد أهملت هذه القلعة فى فترة الخلافة العثمانية لمصر.

وإلى جانب التمتع بالتنزه داخل أروقة قلعة قايتباى الأثرية، هناك متعة أخرى بساحة قلعة قايتباى، حيث التنزه فى رحلة بحرية داخل البحر تمتد من بحرى وحتى مكتبة الإسكندرية، أو مشاهدة أغرب الأحياء المائية والكائنات البحرية سواء الحية أو المحنطة داخل المتاحف المحيطة بالقلعة، حيث يعد متحف الأحياء المائية بالإسكندرية هو المتحف الوحيد الذى يحتوى على أحياء مائية حية فى المحافظة، وهو متحف صغير يضم عدة أنواع من أسماك وحيوانات البحرين المتوسط والأحمر كما يضم أنواعا أخرى تعيش فى المياه العذبة كالنيل والأمازون، بما يجعله معرض ترفيهى وتثقيفى وعلمى فى نفس الوقت.

وكذلك متحف المحنطات، وهو يوجد داخل أروقة القلعة الخارجية، ويوجد به مجموعة نادرة من الكائنات البحرية المحنطة، أشهرها هيكل عظمى لتمساح عملاق عمره 100 عام، وهيكل عظمى لعروسة البحر الحقيقة، مع مجموعة حفريات اكتشفت فى عصور مختلفة.



اعمال-الترميم_1



اعمال-الصيانة



تجميل-القلعة



حذف-العبارات-المكتوبة-على-جدران-القلعة



قص-النجيل



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مدير-عام-أثار-الاسكندرية