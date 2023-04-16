مدير آثار الإسكندرية يتفقد مشروع ترميم وصيانة مسرح سيد درويش

تفقد اليوم محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش اوبرا الإسكندرية والمسجل فى عداد الآثار الإسلامية بالإسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990 م يرافقة المهندس عاصم عياد المشرف على الادارة الهندسية بدار الأوبرا بالإسكندرية راندا يوسف مدير منطقة اثار وسط الإسكندرية وجهاز الاشراف الأثرى، شيماء محمد وادارة الترميم الدقيق، محمد فوزى، حيث يتم مشروع صيانه وترميم مسرح سيد درويش تحت الاشراف الأثرى لمنطقة اثار الإسكندرية بقطاع الاثار الإسلاميه والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات بشقية الهندسى والترميم الدقيق وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلى نفقة دار الأوبرا المصرية.

ومبنى مسرح سيد درويش بنى فى الفترة الاولى لعهد الملك فؤاد الاول مكان مسرح زيزينيا الشتوى فى الفترة من 1918 م إلى 1921 م وبناة الثرى اللبنانى بدر الدين قرداحى على مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسى جورج بارك بانشاء مسرح على نسق اوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكى الاوربى وسمى اول الأمر تياترو محمد على ثم تغير الاسم إلى مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسيه وملحقاتها ويقع المدخل الرئيسى بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة واخرى هندسية وأدمية.