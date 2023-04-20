اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قطر تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 05:49 م
قطر تعلن ثبوت رؤية هلال شوال.. والجمعة أول أيام عيد الفطر قطر
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت قطر ثبوت رؤية هلال شهر شوال، اليوم الخميس، ليصبح غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

ووفقا لموقع "طقس العرب"، فقد بدأت 9 دول (آسيوية)، إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:

استراليا (اعتمدت الحسابات الفلكية بعدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس)

وسلطنة بروناي (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واليابان (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وسنغافورة (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

واندونيسيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

والفيلبين (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وماليزيا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

وكوريا الجنوبية (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس)

ونيوزيلندا (عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس).

 

هلال شوال

قطر

عيد الفطر فى قطر

أول أيام عيد الفطر

رؤية الهلال

رؤية الهلال العيد

رؤية الهلال اليوم

رؤية الهلال في مصر

رؤية الهلال في السعودية

نتيجة رؤية الهلال اليوم

كيفية رؤية الهلال

رؤية الهلال اليوم في مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة