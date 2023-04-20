قبل ساعات من العيد.. إقبال مواطنى البحيرة على شراء حلويات ومكسرات عيد الفطر.. صور

وقال محمود البهتيمى صاحب احد محلات الحلويات بمدينة دمنهور ان اقبال الأهالى على شراء الحلويات والمكسرات من اجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك لم يتغير على الإطلاق، مضيفا أن الحلويات المصنعة محليا أصبحت هى المتصدره للمشهد هذا العام بشكل واضح بعكس الاعوام السابقة.
فيما أكد عبد المنعم المناديلى مدير أحد متاجر الحلويات ان تقديم الشكولاته والمكسرات هو أحد مظاهر عيد الفطر المبارك للاسرة المصرية والتى من الصعب أن تتخلى عنه بسهولة.
وقال سالم الشيخ أحد التجار بدمنهور ان اقبال المواطنين على شراء الحلويات هو سلوك متعارف عليه منذ القدم لانه يمثل حالة من الفرح والابتهاج.
وقالت سناء رابح" ربة منزل" ان شراء الحلويات والمكسرات هو عادة مصرية أصيلة لاغنى عنها، "مينفعش نعيد بدون كحك وبسكويت ومكسرات.. وكل أسرة تجيب اللى تقدر عليها، لان الحلويات أنواعها كتير، وفيها الغالى والرخيص، وفيه ناس تعمل كحك العيد فى البيت لكن مش كتير علشان التعب وتكاليفه كتير".
وأوضح أشرف عبد الله موظف ان شراء الحلويات والمكسرات خلال عيد الفطر يمثل طقس اجتماعى يشيع البهجة والسرور بين أفراد العائلة خاصة الأطفال اللذين ينتظرون الحلويات المغلفة مع" العيدية " صباح أول أيام العيد.
جانب من الإقبال على الأسواق
جانب من الإقبال على الأسواق (8)
جانب من الإقبال على الأسواق (9)
جانب من الإقبال على الأسواق
جانب من الإقبال على الأسواق
جانب من الإقبال على الأسواق (2)
جانب من الإقبال على الأسواق (3)
جانب من الإقبال على الأسواق (4)
جانب من الإقبال على الأسواق (5)
جانب من الإقبال على الأسواق (6)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة