قبل ساعات من العيد.. إقبال مواطنى البحيرة على شراء حلويات ومكسرات عيد الفطر.. صور

شهدت أسواق محافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجتهم من الكحك والبسكوت والشكولاته، بالاضافة المكسرات بأنواعها المختلفة قبل ساعات من عيد الفطر المبارك.

عندما تمر بشارع عرابى بمدينة دمنهور، أشهر الشوارع التجارية، لابد أن يلفت نظرك مشاهد زحام الأهالى بشكل كبير للغاية على محلات الحلويات المنتشرة والتى تنافست بشده مع بعضها البعض للاستحواذ على الزبائن من خلال تقديم العروض الموفرة ووسائل الدعاية الجذابة.