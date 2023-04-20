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فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفلة ابتلعت خرزة لعبة سدت مجرى التنفس

الخميس، 20 أبريل 2023 02:41 ص
فريق جراحى ببنها الجامعى ينقذ حياة طفلة ابتلعت خرزة لعبة سدت مجرى التنفس جانب من الجراحة
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، ابتلعت "خرزة" لعبة أطفال، عن طريق الخطأ حيث نزلت للقصبة الهوائية وأدي لانسداد مجري التنفس.

 
وأوضحت المستشفي، في بيان لها، أنه تمكن فريق جراحى بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفي، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر حوالي عامين ونصف، ابتلعت "خرزة" لعبة أطفال، عن طريق الخطأ حيث نزلت للقصبة الهوائية وأدي لانسداد مجري التنفس.
 
وكشفت المستشفي، أنه بمناسبة العيد ولعب الأطفال، تم استخراج "خرزة شخشيخة أطفال"، من القصبة الهوائية للطفلة، حيث كانت تلعب بشخشيخة أطفال ففتحتها وبلعت إحدى الخرز عن طريق الخطأ، فنزلت للقصبة الهوائية وأدي لانسداد مجري التنفس.
واستطردت المستشفى، أنه أجرى الجراحة الدكتورة دينا عفيفي مدرس جراحة القلب والصدر بالمستشفى، والطبيب المقيم مصطفي محمود، وطاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب.
 
 

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