عاوز تتفسح فى العيد .. اعرف أشهر الأماكن فى المحافظات بأقل الأسعار وأمتع المناظر

قسم المحافظات

مع قدوم عيد الفطر، يفكر المواطنون فى الأماكن المتاح زيارتها للتنزه وقضاء إجازة العيد بها برفقة الأسرة والأهل والأصدقاء والأحباب، والتى يستعرض "اليوم السابع" أبرزها فى محافظات مصر.

ففى جنوب مصر، يفضل معظم المواطنون فى محافظة أسوان الاستمتاع بقضاء وقت ممتع فى حديقة الأميرة فريال ذات الإطلالة المميزة على النيل.

وفى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، يأتى عيد الفطر المبارك ويبدأ معه موسم جديد للمصيف والتنزه فهى تتمتع بكافة مقومات المدن السياحية وتشتهر بعدة مزارات سياحية إلى جانب شواطئها الساحرة.

وتشهد محافظة البحر الأحمر، تأتى على رأسها الرحلات البحرية العالم الأول والأساسى للترفيه فى الغردقة.

وفى محافظة بنى سويف، تشتهر المحافظة بأماكن التنزه خلال العطلات والأعياد، ومنها حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف أحد أبرز المقاصد.

وفى محافظة قنا، هناك العديد من الأماكن المجانية التى تفتح أبوابها للمواطنين خلال أيام العيد وكذلك الأماكن ذات الأسعار الرمزية ومنها أماكن أثرية سواء إسلامية أو فرعونية فى مركز قنا أو المراكز الأخرى، ومنها كورنيش النيل بقنا المجانى، ومن أكثر الأماكن الأثرية التى يقبل المواطنين على زيارتها هو معبد دندرة وسعر التذكرة 10 جنيهات و5 جنيهات للطالب.

وفى دمياط، يبحث أبناء المحافظة على الأماكن المناسبة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك وتناول الطعام والشراب فى أماكن جذابة وممتعة خاصة فى مدينة رأس البر التى حباها الله بطبيعة خاصة.

وفى محافظة بورسعيد، ومع انطلاق تكبيرات العيد ينطلق الأهالى إلى ساحات صلاة عيد الفطر خاصة فى الساحات القريبة من شاطئ البحر مثل ساحة المعمورة الكائنة فى حى الشرق أرقى أحياء المحافظة.

وعن أماكن وخروجات عيد الفطر المبارك بجنوب سيناء، من أبرزها الشواطئ والحدائق والمحميات الطبيعية والوديان والجبال والصحارى، وكل مدينة من مدن المحافظة بها شاطئ عام مفتوح للزوار بالمجان ومزود بخدمات للجمهور، مثل شاطئ رأس سدر وشاطئ أبوزنيمة والشاطئ العام بمدينة طور سيناء وشواطئ دهب، وشاطئ نويبع العام.

وفى محافظة الشرقية، تعد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، هى أشهر منتزهات بالمحافظة التى تقبل عليها الأسر والعائلات.

وفى محافظة كفر الشيخ، توجد حديقة صنعاء وتقع بشارع الجامعة، وتضم عددا من المتنزهات، وفندق، ومطعم، والعديد من الألعاب للأطفال ومناطق خضراء.