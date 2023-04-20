اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى محاضرة أونلاين لرواد الفضاء الصيني

الخميس، 20 أبريل 2023 11:25 ص
طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى محاضرة أونلاين لرواد الفضاء الصيني رواد فضاء - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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نظمت محاضرة أونلان "حوار تيانجونج - أسئلة و أجوبة ما بين طاقم رواد الفضاء الصيني شنتشو 15 و شباب من دول في منظمة شنغهاي للتعاون " ، بينهم طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس .

وشارك لو تشون شنغ، الوزير المستشار التعليمي بالسفارة الصينية في مصر، و تشانغ هوا شنغ، مستشار العلوم و التكنولوجيا بالسفارة الصينية في مصر و شيماء هلال، مديرة المركز المصري الصيني لنقل التكنولوجيا التابع للأكاديمية المصرية للعلوم و التكنولوجيا، و سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، و أكثر من 60 طالبا و شبابا مصريا في هذه الفعالية .

وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة أن هذه الفعالية أقيمت تحت رعاية لجنة حسن الجوار والصداقة و التعاون التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمكتب الصيني لهندسة الفضاء المأهول، و أمانة منظمة شنغهاي للتعاون .

وأضاف أنه تم بث مقاطع فيديو عن إنجازات تطوير رحلات الفضاء المأهولة في الصين و تفاعلات الأسئلة و الأجوبة بين رواد الفضاء الصينيين و ممثلي الشباب من بعض الدول الأعضاء و الدول المراقبة لمنظمة شنغهاي للتعاون، و التي حظيت بالتقدير واسعة النطاق.

 


الصين

رواد الفضاء الصيني

السفارة الصينية

جامعة عين شمس



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