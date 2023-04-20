طلاب جامعة عين شمس يشاركون فى محاضرة أونلاين لرواد الفضاء الصيني

وشارك لو تشون شنغ، الوزير المستشار التعليمي بالسفارة الصينية في مصر، و تشانغ هوا شنغ، مستشار العلوم و التكنولوجيا بالسفارة الصينية في مصر و شيماء هلال، مديرة المركز المصري الصيني لنقل التكنولوجيا التابع للأكاديمية المصرية للعلوم و التكنولوجيا، و سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، و أكثر من 60 طالبا و شبابا مصريا في هذه الفعالية .

وذكر بيان لسفارة الصين بالقاهرة أن هذه الفعالية أقيمت تحت رعاية لجنة حسن الجوار والصداقة و التعاون التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، والمكتب الصيني لهندسة الفضاء المأهول، و أمانة منظمة شنغهاي للتعاون .

وأضاف أنه تم بث مقاطع فيديو عن إنجازات تطوير رحلات الفضاء المأهولة في الصين و تفاعلات الأسئلة و الأجوبة بين رواد الفضاء الصينيين و ممثلي الشباب من بعض الدول الأعضاء و الدول المراقبة لمنظمة شنغهاي للتعاون، و التي حظيت بالتقدير واسعة النطاق.