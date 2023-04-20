ضبط المتهم بقتل شخص فى القليوبية بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت الداخلية لكشف ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة.

(أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) مصاب بعدة بجروح طعنيه متفرقة بالجسم، وبسؤال نجله قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده و (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة ، قام على إثرها الأخير بالتعدى على المتوفى بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.