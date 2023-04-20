صحة سوهاج: إعلان حالة الطوارئ خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحى على مستوى المحافظة وذلك من خلال خطة تأمين طبى شاملة خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالحرص على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الإجازات صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأضاف النجار أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى.

وأكد وكيل وزارة الصحة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف وتم التنبيه على كافة الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين وتم تكليف الفرق التفتيشية بالإدارة بالمرور على جميع المستشفيات ومتابعة سير العمل بها.

وأشار النجار إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية بمديرية الصحة تتابع كافة الأعمال خلال إجازة عيد الفطر المبارك والغرفة تعمل على مدار الساعة وعلى تواصل مستمر مع غرفة عمليات محافظة سوهاج وغرفة عمليات مديرية الامن وغرف العمليات الفرعية الموجودة بكل إدارة صحية ووحدة محلية ويتم تلقى البلاغات والتعامل الفوري بها في حالة وقوع أي احداث خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.