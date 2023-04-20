صحة الغربية: إعلان حالة الطوارئ خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

الغربية ـ عادل ضرة

أعلنت مديرية الصحة والسكان ب الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاع الصحى على مستوى المحافظة وذلك من خلال خطة تأمين طبى شاملة خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالحرص على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال فترة الإجازات.

وأوضح الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية على مدار الساعة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى.

وأكد وكيل وزارة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر أرصدة الدم من الفصائل المختلفة وجاهزية سيارات الإسعاف وتم التنبيه على كافة الفرق الوقائية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية والسلع واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصا على سلامة المواطنين.

وفى نفس السياق، تفقد وكيل الوزارة مستشفى السنطه المركزى لمتابعة انتظام سير العمل والالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى رافقه الدكتور أسامه فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد وجدى مدير الرقابة الداخلية وقام بالمرور على العناية المركزة والحضانات وكافة أقسام المستشفى للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال جميع الحالات الطارئه والغير طارئة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمه للمواطنين مؤكدا على التواصل المستمر مع غرفه عمليات المديرية على مدار الساعة خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.