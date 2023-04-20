"صحة الإسماعيلية" تشن حملات على الأسواق وتعدم منتجات منتهية الصلاحية

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، على الاستمرار المكثف بالمرور على محلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، خلال الاحتفالات أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، وذلك فى إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ، إن مكتب الأغذية بإدراة القصاصين الصحية شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 15 محلا ومعرض لبيع الأسماك وبيع مخبوزات العيد وبقاله وتم سحب 21 عينة أغذية مختلفة، كما تم إعدام 15 كيلو منتجات لحوم غير محتفظة بالخواص الطبيعية، و3 كرتونة سناكس.

كما تم إعدام 80 كيس لبن منتهى الصلاحية، و7 كيلو عجين غير محتفظ بالخواص الطبيعية، و5 صاج خبيز متهالك وبه صدأ وغير صالح للاستخدام، وتم تحرير 13 محضرا جنحة صحية لعدم وجود شهادات صحية، وعدم نظافة المنشآت وعرض الأغذية خارج المحال والتوصية بالغلق الإدارى لعدد واحد محل لوجود خطر داهم على الصحة العامة به.

وأضاف الدكتور على حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائى، وقيادة الدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وأشرف عبد الرافع مراقب أول الإدارة الصحية بمركز ومدينة القصاصين، وعبدالله موسى، وعبد الرحمن محمد مفتشى الأغذية بمركز ومدينة القصاصين.

وأوضح الدكتور على حطب، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية، وذلك خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.