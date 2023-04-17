انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بمديرية صحة الإسماعيلية تزامنًا مع فترة الأعياد

الإسماعيلية- صبرى غانم

انعقدت غرفة إدارة الأزمات والطوارئ، اليوم الاثنين، بديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ريم مصطفى مساعد وكيل وزارة الصحة ، وذلك لمتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لوزارة الصحة والسكان والتعامل مع الأزمات خلال فتره الاعياد.

وأشار الدكتور علي حطب، الى رَفع المديرية درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز ووحدات الرعاية الاساسية ،ومتابعه المستجدات الطارئه ،والتأكد من انتظام العمل وتواجد وجاهزية كافة الفرق الطبية والتزامهم بجدول النوباتجيات ،وتوافر ارصدة الادوية والمستلزمات الطبية بجميع أماكن تقديم الخدمة الصحية بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على استمرار انعقاد الغرفة ووضع خطة لمرور ومتابعة فرق الإشراف المستمره بكافة المستشفيات وتواجد الفرق الطبية بجميع الادارات الصحية بالمحافظة وتلقى الغرفة أى شكاوى او بلاغات على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور علي حطب، ان غرفة الأزمات ضمت جميع مديرى إدارات مديرية الصحة لمعنية الدكتورة رشا فرحان مدير إدارة الدعم الفنى ،دكتورة شيرين الهادى مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتورة داليا العربى مدير إدارة الصيدلة، والدكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحه العدوى، والدكتور أسماء سمير مدير إدارة الحميات ، والدكتورة سمر حامد مدير إدارة الأغذيه، ومس تريزه رأفت مدير إداره التمريض ،عاطف عبد العزيز مدير إدارة الحسابات ، وعبد الناصر عبد العزيز مدير الشئون الإدارية وابو المجد حامد مدير قسم السيارات بمديرية الصحة بالإسماعيلية.