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سعر الريال القطرى اليوم فى مصر

الخميس، 20 أبريل 2023 12:08 م
سعر الريال القطرى اليوم فى مصر الريال القطرى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الخميس 20-4-2023، مسجلاً فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.85 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.
 
أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.
 
وذكر البنك المركزي في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

 سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.43 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.31 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.85 جنيه للشراء.
 
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.50 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.50 جنيه للبيع.
 
 

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