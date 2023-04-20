سعر الريال القطرى اليوم فى مصر

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الخميس 20 أبريل 2023 حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023.

وذكر البنك المركزي في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأربعاء 26 أبريل 2023.