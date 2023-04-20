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زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة الإكوادور

الخميس، 20 أبريل 2023 03:14 م
زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة الإكوادور زلزال
وكالات

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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.5 درجة قبالة الإكوادور.
 
ووفقا لمعطيات المركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.55 بالتوقيت العالمي (13.55 بتوقيت موسكو) على مسافة 559 كيلومترا غرب مدينة إسميرالداس التي يبلغ عدد سكانها 165000 نسمة، ومسافة 538 كيلومترا شمال غرب مدينة مويسن التي يبلغ عدد سكانها 13000 نسمة.
 
وذكر المركز في بيانه، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 30 كلم.
 
ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر في الأرواح وعدم وقوع دمار في المنطقة نتيجة الزلزال.

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