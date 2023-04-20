زراعة الدقهلية: رفع حالة الاستعداد خلال إجازة العيد لرصد أى تعد على الأراضى الزراعية

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، توجيه مديري الإدارات التعاونية الزراعية، رفع حالة الاستعدادات خلال إجازة العيد ، والتنسيق مع كافة الجهات للحفاظ على الرقعة الزراعية، وكذلك متابعة حصاد وتوريد القمح. والإبلاغ فورا على أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، مع متابعة مستمرة بجميع المراكز وإيقاف أى أعمال من شأنها الضرر بالأراضى الزراعية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتنبيه والتشديد على المزارعين بالالتزام والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما وجه صلاح بضرورة تنفيذ سياسات الدولة فى الزراعة التعاقدية من محصول الذرة والفول الصويا واللازم بالمخصص لمحصول الأرز وحصر المخالفين.

يذكر أنه قام الدكتور صلاح بالمرور على مراكز دكرنس ومنية النصر والمنزلة لمتابعة كافة الأعمال الزراعية من متابعة محصول القمح والفول البلدى، كما قام بزيارة معمل الألبان بالإدارة الزراعية بالمنزلة.

كما تابع العمل بمنظومة حوكمة الأسمدة وتدريب الجمعيات وتحديث جميع المكاينات pos واستلام كروت الجمعيات وإدخال اللينك الخاص بمنظومة حوكمة الأسمدة وتسليم الأرقام للمستخدمين بالجمعيات، كما تم البدء بالعمل بالمنظومة فى جميع جمعيات الدقهلية واستلام الأسمدة.