اعرف أماكن توزيع الألبان المدعمة وإصدار شهادات الزواج خلال إجازة العيد بالدقهلية

أصدرت مديرية الصحة بالدقهلية ، بيانا تفصيلياً يتضمن منافذ تويع الألبان الصناعية المدعومة على مستوى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن صرف ألبان الأطفال المدعمة سيتم من خلال 18 منفذا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والأمومة والطفولة على مستوى المحافظة.

من جانبها، ناشدت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائى، أولياء أمور الأطفال المستحقين لصرف ألبان الأطفال المدعمة، بالتوجه إلى المنافذ التى خصصتها المديرية لصرف احتياجات الأطفال من الألبان.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، أن الإدارات التى يتم من خلالها توزيع الألبان هي المنصورة- رعاية طفل أول المنصورة ، أجا رعاية طفل أجا، ميت غمر - رعاية طفل ثاني ميت غمر، السنبلاوين - رعاية طفل السنبلاوين، تمي الأمديد -تمي الأمديد، دكرنس - دموه ، بنى عبيد - ميت فارس، منية النصر - رعاية طفل منية النصر ، المنزلة - المركز الحضري، الجمالية- میت مرجا

ميت سلسيل- الكفر الجديد، المطرية - طب اسرة العصافرة- شربين - رعاية طفل شربين، بلقاس - مركز طب اسرة الشوامي، طلخا - رعاية طفل طلخا، نبروه - بهوت، جمصة- شومان، محلة الدمنة - محلة الدمنة.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، أن صحة الدقهلية حددت المركز الصحي بالمنصورة "رعاية طفل ثان"، لفحص وإصدار شهادات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك فى إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار تقديم خدمات برنامج رعاية الأمومة والطفولة.