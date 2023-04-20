اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 07:26 م
أكرم القصاص
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روسيا تعلن اعتقال عضو بداعش كان يخطط لهجوم إرهابى

الخميس، 20 أبريل 2023 06:31 م
روسيا تعلن اعتقال عضو بداعش كان يخطط لهجوم إرهابى الشرطة الروسية
وكالات

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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة أحد مناصري تنظيم "داعش" الإرهابي في إقليم ستافروبول، حيث كان يخطط لهجوم إرهابي في منشأة مزدحمة.
 
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم اعتقال الإرهابي في مدينة مينيرالنيه فودي، جنوبي البلاد، حيث تم العثور على عناصر صنع عبوة ناسفة ووسائل اتصال سرية مع وكلاء للإرهابيين ومصادرتها.
 
وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان: "أوقف الجهاز على أراضي إقليم ستافروبول الأنشطة غير القانونية لمواطن روسي من أنصار منظمة داعش الإرهابية الدولية، الذين خططوا، بناء على تعليمات من مواطنين أجانب، لارتكاب عمل إرهابي في أحد المرافئ الجماعية".
 
وكان المشتبه به قد اعتقل في 20 أبريل، في مدينة مينيرالينيه فودي، بينما كان يستعد لارتكاب الجريمة.

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