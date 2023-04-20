رحلات البحر فى العيد متعة الصحبة والأسرة.. سحر السنوركلنج والأسماك

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجذب المدن الساحلية خلال إجازات الأعياد أعدادا كبيرة من المصيفين والمحبين لقضاء العيد على شاطئ البحر، بجانب ارتفاع معدلات الإشغالات السياحية

وهناك رحلات بحرية وفسح يتم الاتفاق مسبقا عليها، مثل الرحلات البحرية الخاصة بالنزهة سواء كانت صيد أو سنوركلنج أو الاثنين معا والتى يتم ارتفاع الطلب عليها فى العيد.

تعتبر تلك الرحلات من أهم الرحلات الترفيهة فى العيد فى البحر الأحمر ودائما تقصدها الأسر مع بعضها وكذلك الأصدقاء، حيث تبحر فى توقيت متفق عليه من الجميع بعد استخراج التصاريح اللازمة للرحلة

من جانبه قال محمود دندراوى أحد منظمى رحلات صيد النزهة فى الغردقة أن تلك الرحلات يتم الطلب عليها أكثر فى الإجازات وخاصة من الشباب أكثر من الأسر.

وتبدأ رحلات صيد النزهة وخاصة فى العيد بتحديد موعد الرحلة أولا وتحديد المشاركين فيها وأعدادهم على أن يتم اختيار مركب يناسب عددهم وتحديد أيضا مدة الرحلة وتكلفتها وتقسيم تكلفتها على كل فرد اذا كانوا أصدقاء ومشتركين فى الرحلة ويحدد ريس المركب بالاتفاق مع أفراد الرحلة:" أماكن الإبحار، أماكن تواجد الأسماك، وأماكن السنوركلنج."

وأضاف :" يتم الاتفاق مع ريس المركب على تجهيز الطعام والمياه والخضروات وخلافة ويتم الابحار للرحلة الليلة ظهرا ليتم قضاء الليلة فى وسط البحر يمارس فيها مهنة الصيد بالخيط والسنارة ويعود فى الصباح الباكر بعد تناول وجبة الإفطار على المركب فى عرض البحر.

وتابع : "عملية تجهيز المركب تبدأ بالتأكد من كل شئ الوقود والمولد والإضاءه ثم استخراج تصاريح الإبحار من الجهات المختصة ثم الإبحار إلى المكان المقصود وعادة ما يتم اختيار الأماكن القريبة من الجزر مثل قطعة أبو رماده بالغردقة وبالقرب من حزيرة الجفتون وجزيرة توبيا الكبيرة فى مناطق سفاجا.

وكشف أحمد عامر "ريس مركب"، أن الكثير يطلب رحلات النزهة فى العيد لوجودهم فى الغردقة لقضاء العيد وتكون الرحلة يوما من أيام إجازتهم يمارسون خلالها السنوركلنج حيث يقوم ريس المركب بتحديد أماكن يتواجد فيها شعاب مرجانية ويصلح السباحة فيها ويقوم بإنزالهم لعمل السنوركلنج، وكذلك مناطق الصيد.

وأضاف عامر أن أغلب تلك الرحلات تكون ممتعه خاصة لغير المقيمين فى البحر الأحمر، حيث يشاهد خلالها جمال الطبيعة وغروب الشمس وطلوعها أثناء التواجد فى وسط البحر والمناظر الخلابة الشعاب المرجانية وكذلك الكائنات البحرية المختلفة.