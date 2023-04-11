الأجهزة البيئة بالبحر الأحمر تبحث عن صياد بعد صيده لعروسة البحر "الدوجونج" المحرم صيدها

البحر الأحمر - عماد عرفة

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، صورة لأحد الصيادين على مركب صيد صغيرة "فلوكه" وهو يصطاد الكائن البحري الدوجونج الذى يطلق عليه عروس البحر، والمحرم صيدها والتى تعرض من يصطادها للمسألة القانونية.

ولقيت الصورة المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال كبيرة وخاصة من المهتمين بالجانب المصري وطالب بالقاء القبض عليه، وكذلك تقديمه للمسألة القانونية وكذلك سرعة عودة الدوجونج إلى المياه إذا كانت علي قيد الحياة.

وطالب الكثير ممن قاموا بالتعليق علي الصورة بضرورة رفع الوعي البيئي بالحفاظ علي الموارد الطبيعيه للتنوع البيولوجي، واكدوا ان تلك الحيوان من الحيونات البحريه ذات القيمه البيئيه العاليه في التوازن البيئي وأيضا احد اهم مصادر الدخل القومي للسياحه البيئيه بالبحر الأحمر.

كما طالبوا بعدم صيده والحفاظ عليه من الانقراض وتطبيق عقوبات رادعه علي كل من يقوم بصيده سواء كانوا صيادين من داخل المحافظة أو من خارجها، ورجحوا أن من قام بعملية الصيد لتلك الكائن البحري النادر من خارج محافظة البحر الأحمر.

وكشف مصدر من احدى الجهات البيئة أن جارى البحث عن الصياد ومعرفة المكان التى تم اصطياد الدوجونج منه وتقديمه للمسالة القانونية، وكشف أن من المرجح ان تكون تلك الصورة في مناطق جنوب البحر الاحمر من حماطة وبرنيس والشلاتين.