اليوم السابع
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رئيس جامعة بنى سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات الجامعة خلال العيد

الخميس، 20 أبريل 2023 09:46 م
رئيس جامعة بنى سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات الجامعة خلال العيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، رفع حالة الطوارئ والاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات جامعة بنى سويف تحسباً لأى طوارئ قد تحدث خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وأكد الدكتور منصور فى بيان له على الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية، وتجهيز كميات احتياطية بمخازن المستشفيات لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.
 
وشدد رئيس جامعة بني سويف على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد ضرورة توفير عدد كافي من الآسرة لتجنب حدوث أى أزمات خلال الإجازة.

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