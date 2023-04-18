جامعة بنى سويف تستطلع هلال شوال بالتعاون مع دار الإفتاء الخميس

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية يوماً استطلاعيًا لتحرى رؤية هلال شهر شوال لعام 2023 يوم الخميس المقبل 29 رمضان 1444 هجريًا.

أكد الدكتور منصور، فى بيان له، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف تُعد إحدى لجان الرصد والتحرى التى ترسلها دار الإفتاء المصرية، لتغطية الرؤية على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التى تساعدها على إجراء الاستطلاعات المختلفة.

وقال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية إن هناك لجنة من الكلية مكونة من الدكتور حسام فتحى نصار وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد وذلك لإعداد تقارير تحرى لرؤية هلال الشهور العربية، وذلك بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وأن لجنة الرصد تقوم بتدريب الطلاب على استخدام التليسكوب فى رصد وتتبع الأقمار الصناعية واستطلاع الشهور العربية، وأنه تم استطلاع الشهور العربية كثيرًا خلال السنوات الماضية، وأن الكلية قامت باستطلاع آخر شهر رمضان الكريم.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية أن الكلية ليست جهة إفتاء وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة فى تحرى الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم، مشيرًا إلى أن الكلية إحدى لجان الرصد التى تساهم فى تحرى الشهر الكريم والشهور العربية، مؤكدا أن الكلية تكن كل الاحترام والتقدير لدار الإفتاء المصرية متمثلة فى فضيلة مفتى الديار المصرية، الدكتور شوقى علام حيث إنها الجهة الوحيدة التي لها الرأى النهائى لمواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية.