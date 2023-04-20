ذهب الأرض يتلألأ بالأقصر فى بشائر الخير بموسم توريد القمح المحلى 2023

الأقصر – أحمد مرعى

"القمح الليلة ليلة عيده" بتلك الكلمات التراثية شهدت محافظة الأقصر، الانطلاق رسمياً فى موسم حصاد وتوريد القمح للشون والصوامع بمحافظة الأقصر، على مدار اليومين الماضيين، حيث انطلق مزارعو القمح فى الموسم الجديد بعد بدء تجهيز الأراضى والمحصول فى مارس وأبريل للحصاد ثم يستكملون التوريد للقمح فى مايو وحتى نهايته.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه انطلقت مديرية التموين العمل فى موسم توريد القمح والذى بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزارى المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 21 طن و200 كيلو قمح للشون والصوامع بإسنا وأرمنت.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، لـ"اليوم السابع"، أن عمليات توريد القمح فى صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، حيث استقبلت المواقع التخزينية بموسم توريد القمح 2023 بالمحافظة، كميات قدرها 21,200 طن قمح محلى من المزارعين، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير وتسهيل عملية التوريد، وإزالة كافة المعوقات والمشكلات وتقديم كامل الدعم لنجاح عملية الحصاد والتخزين.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك فى إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلى، وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين فى تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.