وكيل تموين الأقصر يعلن توريد 21 طن قمح للشون والصوامع خلال 48 ساعة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه إنطلقت مديرية التموين العمل فى موسم توريد القمح والذي بدأ 18 أبريل الجارى لعام 2023 م ويستمر حتى نهاية أغسطس 2023م، طبقاً للقرار الوزاري المشترك رقم 47 لسنة 2022 من خلال الصوامع والبناكر والشون بدائرة المحافظة، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 21 طن و200 كيلو قمح للشون والصوامع بإسنا وأرمنت.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، لـ"اليوم السابع"، إن عمليات توريد القمح في صوامع المحافظة تسير بشكل منتظم ومتابعة مكثفة من قبل المديرية، وذلك بناءاً على تعليمات وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية، حيث استقبلت المواقع التخزينية بموسم توريد القمح 2023 بالمحافظة، كميات قدرها 21,200 طن قمح محلي من المزارعين، ويتم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسيير وتسهيل عملية التوريد، وإزالة كافة المعوقات والمشكلات وتقديم كامل الدعم لنجاح عملية الحصاد والتخزين.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 34000 طن، والمتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى 100 % من السعة التخزينية، وتم تشكيل لجان استلام الأقماح المحلية وتفعيلها، وتم توريد كمية وقدرها 21 طن و200 كيلو قمح محلية لشون وصوامع إسنا وأرمنت.

فيما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برفع درجة الاستعداد التام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والمواقع والمساحات التخزينية المخصصة لاستقبال موسم توريد القمح، وذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لاستقبال موسم توريد القمح المحلي، وطالب محافظ الأقصر، كافة المسئولين عن موسم توريد القمح، بالتأكد من ضمان تحقيق أعلى معايير جودة التخزين وأعلى معايير الأمن والسلامة حفاظا على الأقماح المخزنة وسلامة العاملين في تلك المواقع مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.



توريد 21 و200 كيلو قمح للشون والصوامع بالأقصر



توريد القمح فى أول أيام الموسم فى الأقصر



توريد أول كميات من القمح لشون وصوامع الأقصر



