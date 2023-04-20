خيط الجريمة.. قصة مقتل زوج على يد زوجته فى كفر الشيخ

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة

جريمة بشعة شهدتها محافظة كفر الشيخ، بعدما أقدمت سيدة وعشيقها يعمل نقاشا على قتل زوجها ، فقررا انهاء حياته بطريقة شيطانية.

تفاصيل الواقعة بدأت بتعرف الزوجة على المتهم ونشبت بينهما علاقة محرمة، وفى احدى مقابلتهما اقنعها عشيقها بقتل زوجها لكى يخلو لهما الجو، وبحكم عمل الزوج سائق تاكسى، بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجنى عليه، وأعد لذلك سلاحً أبيض ، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها، وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان ناءٍ غير مطروق، وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه.

تلقى مديرية أمن كفر الشيخ بلاغا بالعثور على جثة، وبالمعاينة تبين أنه سائق وتم استدراجه لقتله وبتكثيف التحريات تبين أن الزوجة وعشيقها وراء ارتكاب الواقعة وتمكنوا من ضبطهما، وقررت النيابة إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.