خريطة أفضل البرامج السياحية المجانية خلال عيد الفطر فى بورسعيد

تشهد محافظة بورسعيد إقبالاً كبيراً من الزوار من المحافظات المصرية المختلفة، خاصة فى الإجازات الرسمية مثل العطلة الأسبوعية يوم الجمعة، وإجازات الأعياد.

وخلال التقرير التالى يبرز "اليوم السابع" أفضل البرامج السياحية والترفيهية المجانية التى تتميز بها محافظة بورسعيد...

1- البداية تكون من مدينة بورفؤاد ذات الطابع والطراز المعمارى المميز والتى تبدأ بركوب المعدية العابرة بين ضفتى قناة السويس والتى يستمتع خلالها الزوار بالتقاط الصور التذكارية مع طائر النورس الذى ينتشر فى مياه القناة.

2- زيارة تمثال الملك فؤاد الأول المواجه بالمجمع الإسلامى بالقرب من ميدان المعديات فى المدينة.

3- الاستمتاع بالجلوس والسباحة فى شاطئ مدينة بورفؤاد المميز.

4- التوجه إلى مدينة بورسعيد مرة أخرى وزيارة الممشى السياحى المطل على قناة السويس والجلوس فى المقاعد ذات الديكورات الملكية والاستمتاع بالمساعدة فى ساحة مصر وممشى ديلسيبس الأثرى.

5- زيارة حديقة فريال التاريخية التى تقع فى حى الشرق والتى بها عدد من الأماكن التى يستمتع الأهالى بالتواجد فيها، وأحيانا يوجد بها بعض الحفلات.

6- تناول وجبة الغداء فى سوق الأسماك الجديد بنطاق حى العرب ومن الممكن أيضا احضار الطعام وتناوله على شاطئ محافظة بورسعيد.

7- فى منطقة سوق الأسماك عدد كبير من المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس المستعملة "البالة" والجديدة أيضاً.

8- التجول فى سوق التجارى والحميدى لشراء المتطلبات التى يحتاجها الزائر

9- التواجد فى ميدان الشهداء فى الرابعة مساءً، وهذا أفضل الأوقات لرؤية تجمعات الحمام الموجوده فى ساحة الشهداء.

كل هذه المزارات السابقة تعتبر من الأماكن المجانية فى محافظة بورسعيد، ومن الممكن زيارتها والاستمتاع برحلة يوم واحد فى أرجاء المدينة الباسلة.