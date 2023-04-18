"الشهداء".. معلومات مهمة عن أشهر ميدان فى بورسعيد

ينتشر في محافظة بورسعيد ، عدد من الميادين المهمة، التي اشتهرت في شتى المحافظات المصرية، مثل: المنشية، الشهداء، ستالنحراد، وغيرها.

ومن أشهر ميادين محافظة بورسعيد، ميدان الشهداء أو حديقة المسلة في محافظة بورسعيد، ونستعرض 8 معلومات هامة عن هذا الميدان هي كالتالي :

1) تم تصميم الميدان بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر.

2) قام الزعيم جمال عبد الناصر بافتتاحها في عيد بورسعيد القومي في 23 ديسمبر 1958.

3) يقع ميدان الشهداء يمحافظة بورسعيد في شارع 23 يوليو الكائن بحي الشرق ، وفي مقابله ديوان عام المحافظة.

4) من أهم تماثيل الميدان تمثال الفريق عبد المنعم رياض الجنرال الذهبي ورمز شهداء العصر الحديث والذي أطلق على يوم استشهاده في 9 مارس عام 1969 يوم الشهيد.

5) في عام 2017 تم وضع الميدان بأكمله ضمن خطة تطوير بصورة تطابق تصميمها الأول الذي وضعه الفنان مصطفى متولي لتتعرف عليها الأجيال الجديدة التي لم تعش هذه الفترة.

6) أُنشئ متحف النصر للفن المصري الحديث الموجود أسفل مسلة الشهداء في 25 ديسمبر عام 1995 تقديرا لكفاح وصمود بورسعيد وأبنائها ولتوثيق بطولاتهم.

7) أمام النصب التذكاري للشهداء الواقع أسفل المسلة، وقف مشاهير العالم يضعون أكاليل الزهور ويؤدون التحية لأرواح الشهداء على وقع الموسيقى العسكرية، فهنا وقف الزعيم الروسي نيكيتا خرشوف برفقة عبد الناصر وبجوارهما جميلة بوحريد رمز المقاومة الجزائرية والأسطورة محمد على كلاى والرئيس العراقى عبد السلام عارف والرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا ورائد الفضاء الروسي يورى جاجارين .

8) وقف الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل العبور يدشن احتفالات مصر والعالم بإعادة افتتاح القناة فى يونيه 1975، برفقة ولى العهد الإيراني محمد رضا بهلوي.