حكم أمريكى على ممرضة رئيس فنزويلا الراحل بـ15 عاما فى تهم غسيل أموال

فاطمة شوقى

حكم قاضٍ فيدرالي أمريكى، بالسجن 15 عامًا على كلوديا باتريشيا دياز جيلين ، التي كانت تعمل ممرضة للرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز والتي تولت بعدها منصب كبير كرئيسة مكتب الخزانة الوطنى فى فنزويلا ، وذلك في تهم تتعلق بغسيل الأموال، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زوج دياز جيلين، أدريان خوسيه فيلاسكيز، الذى كان جزءا من فريق تشافيز الأمني ، تلقى أيضا نفس العقوبة، وهو هارب الان ومطلوب من قبل العدالة الامريكية.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في ذلك الوقت أنه في ديسمبر 2022 ، أدين كلاهما بالتآمر لغسل الأصول وغسيل الأموال، حيث تلقا أكثر من 136 مليون دولار كرشاوى من راؤول جورين ، مالك محطة جلوبوفيسيون التليفزيونية في فنزويلا.

وقالت محامية الزوجين في الولايات المتحدة ، ماريسيل ديسكالزو ، إن دياز جيلين وفيلاسكيز سيستأنفان الحكم.

قُبض على دياز جيلين وفيلاسكيز في 2018 فى إسبانيا وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة فى وأكتوبر 2022 ن حيث وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، يُزعم أنه تم تحويل أموالًا لصالح المتهمين ، والتي كانت تُستخدم في "الطائرات الخاصة واليخوت والمنازل والخيول والساعات الراقية وعروض الأزياء".

ودافعت جورين عن نفسها على شبكات التواصل الاجتماعي وقالت إن المدعين الأمريكيين يروجون لرواية تحركها "مصالح سياسية" وأنهم يفعلون ذلك "بدون دليل من أي نوع".

وينص القرار على أنه يجب عليهم إعادة 136 مليون دولار أمريكي من الأصول والنقد ، أي ما يعادل المنفعة التي حصلوا عليها من المشاركة في مخطط غسيل أموال فاسد نسف خزائن الدولة الفنزويلية، بالإضافة إلى ذلك ، يجب على كل منهم دفع غرامة قدرها 75000 دولار أمريكي.

كانت دياز جيلين عضوًا في حرس الشرف ، وهي الهيئة المسؤولة عن أمن الرؤساء الفنزويليين ، وجزءًا من فريق الأطباء والممرضات الذين اعتنىوا بالرئيس الراحل ، الذي انتهى بتسميتها أمينًا للصندوق الوطنى ، وهو المنصب الذي - وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي - تمكن من إثراء نفسه من خلال مخطط غسيل أموال.

وفى عام 2011 ، وهو العام الذى تم فيه تشخيص إصابة تشافيز بالسرطان ، عيّن الرئيس الفنزويلي دياز جيلين رئيسة للخزانة الوطنية الفنزويلية وسكرتيرة تنفيذية لصندوق التنمية الوطنية (فوندين)، وظلت في هذا المنصب حتى مارس 2013 ، عندما أقالها نيكولاس مادورو.

وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، بين عامي 2011 و 2013 ، تلقت دياز جيلين رشاوى لا تقل عن 65 مليون دولار أمريكي دفعها رجل الأعمال الفنزويلي راؤول جورين ، المطلوب حاليًا من قبل نظام العدالة الأمريكي.