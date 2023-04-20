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حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال فى مكتبة مصر العامة بالأقصر.. صور

الخميس، 20 أبريل 2023 07:50 م
حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال فى مكتبة مصر العامة بالأقصر.. صور حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر، فعاليات حفل تكريم حفظة كتاب الله وتوزيع كساء لعدد من الأطفال، والذى أقيم بالتعاون بين الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر، ومؤسسة بنك الخير برئاسة الدكتور مصطفى حرز الله، حيث حضر الحفل اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والمهندس أسعد منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.
 
وقالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، أنه تم خلال الحفل كساءاً عدد 125 طفل وتكريم نحو 50 طفل من حفظة القرآن الكريم ،كما تم خلال الحفل توزيع شهادات تقدير وعدد 50 مصحف مهداة من الشيخ طه أبو عدنان أحد ممثلي المجتمع المدني في محافظة الأقصر، ومن المهتمين بقضايا الطفولة، كما تم تكريم عدد 50 من الأطفال المتميزين علمياً من الأيتام.
 
وأضافت مدير وحدة الطفل، أن مؤسسة بنك الخير من المؤسسات الداعمة لقضايا الطفولة منذ تأسيسها، حيث تقوم المؤسسة سنوياً بتوزيع كساء العيد على الأطفال من خلال التنسيق مع الوحدة العامة لحماية الطفل، حيث تخلل الحفل العديد من الفقرات الاستعراضية والإنشاد الديني، وإلقاء الشعر قدمه طلاب مدرسة أبو العلا بإشراف صفاء متولي الأخصائي الإجتماعي بالوحدة.
 
فيما نظمت أسرة طلاب دفعة 95 للمعهد الديني بنين التابع لمشيخة الأزهر الشريف بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر،حفل الإفطار الجماعي السنوي للعام السابع علي التوالي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبحضور عدداً من مشايخ الأزهر الشريف التابعين لمحافظة الأقصر، وذلك داخل أحد مراكز الشباب والرياضة بنطاق مدينة إسنا.
 
وقال الشيخ أحمد جابر عبد الحارس، أن إعداد وتجهيز هذا الإفطار الجماعى بادرة طيبة من طلاب المعهد الديني الأزهري بإسنا، لتأكيد أواصر المحبة والإخاء بين الطلاب، مشيداً بدورهم فى تنظيم العديد من الفعاليات بالمعهد الأزهري بإسنا.
 
حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال
حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال

فرحة حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال
فرحة حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال

فعاليات حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال
فعاليات حفل لتكريم حفظ كتاب الله وتوزيع كساء للأطفال
 

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