حبس المتهم بقتل شاب فى مدينة 6 أكتوبر 4 أيام بسبب خلافات مالية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بالاشتراك مع آخرين فى قتل شاب بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على أحد المتهمين بقتل شاب داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر، وكشفت التحريات أن خلافات بين المتهم وآخرين، وبين المجنى عليه، دفعتهم لارتكاب الجريمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.