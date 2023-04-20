جارديان: ثروة الملك تشارلز الشخصية تقدر بـ 1.8 مليار استرلينى

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة جارديان البريطانية عن قيمة الثروة الشخصية لملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث ، وقالت إنه ورث أصولا دفعت ثروته إلى ما يقرب من مليارى جنيه استرلينى، وفقا لبحث وتحليلات مكثفة أجرتها الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الثروة الشخصية للملك يتم إخفائها إلى حد كبير عن التدقيق العام، ومن المستحيل معرفة القيمة الكاملة لممتلكاته.

ومع ذلك، أجرت صحيفة الجارديان ما قالت إنه أول تدقيق شامل لأصول الملك، من مناطق ريفية ومجوهرات مرصعة بالألماس، ولوحات رسمها مونيه ودالى ، وعربات رولز رويس وخيول سباق وطوابع نادرة.

وقالت الصحيفة إن البحث يلقى الضوء على الأصول المالية الأغلى لعائلة وندسور، وحصانة كاملة من ضريبة الميراث. وربما سمح ذلك لتشارلز بالحصول على ثروة والدته دون أى مساهمة فى الخزانة العامة.

وتعقيبا على ذلك، قال متحدث باسم الملك: فى حين أننا لا نعلق على أى أمور مالية خاصة، إلا أن أرقام الصحيفة مزيج مبتدع بشكل كبير من التكهن والافتراض وعدم الدقة.

ورفض قصر باكنجهام تقديم أرقام بديلة، ويتبع سياسة رفض التعليق على الأمور المالية لأعضاء العائلة الملكية، ويصر على ضرورة أن تظل خاصة بما أنها لا تخص أى فرد آخر.

لكن الصحيفة قالت إن البحث فى أصول الملك يكشف مدى الاختلاف الكبير لأفراد العائلة عن أى فرد أخر. فما بين هدايا رسمية تم تصنيفها فى الممتلكات الخاصة، إلى العقارات الموروثة الشاسعة التى تدر عشرات الملايين كل عام، فإن الكثير من ثروة الملك الخاصة مستمدة من أدواره العامة وأدوار عائلته كأفراد فى العائلة الملكية.

وقالت الصحيفة إنه وفقا لتقديراتها، فإن ثروة تشارلز الخاصة تقدر بإجمالى 1.815 مليار جنيه استرلينى، وهذا الرقم أكبر بثلاث مرات من الحساب الأخير الذى أجرته صحيفة صنداى تايمز، والذى لم يتضمن العديد من أصوله الأعلى قيمة.