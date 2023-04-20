اليوم السابع
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تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل فى الصف

الخميس، 20 أبريل 2023 12:25 م
تكثيف التحريات لكشف غموض العثور على جثة شاب بنهر النيل فى الصف إسعاف-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب طافية بنهر النيل فى الصف، وتم انتشالها ونقلها إلى المستشفى، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في نهر النيل بالصف، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب تم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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