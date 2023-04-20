تعرف على خطة تطوير خدمة العملاء بشركة كهرباء مصر الوسطى

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن خطة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات "الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم" لتطوير مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعميل والوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة من خلال الآتى:-

1- إنشاء مراكز خدمة جديدة ذات هوية بصرية تؤدى جميع الخدمات للمشتركين بأماكن مستقلة عن أفرع الإيرادات بالهندسات

2- تطوير صالات خدمة العملاء بأفرع الإيرادات لتقديم أفضل الخدمات للمشتركين مع تحقيق سرعة تقديم الخدمة من خلال تدعيم مراكز الخدمة بكافة الأجهزة الحديثة من حواسب آلية ونداء آلى مع تطوير أماكن الخدمة من الناحية الإنشائية وتوفير أماكن مميزة لخدمة واستقبال العملاء.

3- تماشياً مع السياسة العامة للدولة ووزارة الكهرباء الاستمرار فى تفعيل نظام التحصيل الاليكتروني من خلال التعاقد مع البنوك التجارية لتحصيل الفواتير وشحن العدادات مسبق الدفع من خلال وحدات الهاند هيلد تيسيرا علي المشتركين .

4- سرعة الاستجابة لشكاوى المشتركين التجارية والفنية من خلال أرقام الطوارئ وخدمة 121 (شركة أكسيد) في جميع الهندسات والبريد الإلكتروني على موقع الشركة على الإنترنت المدون خلف الفاتورة وكذا بالاتصال المباشر بالعملاء .

5- ميكنة الأداء التجاري بجميع الهندسات بتحديث برامج التشغيل الآلية مثال (برنامج ميكنة الخزينة – برنامج جرد الفواتير بنظام الباركود –تفعيل برنامج ربط مراكز الشحن للعدادات مسبوقة الدفع على مستوى الشركة بمركز الإصدار وبرنامج الخزينة ليصبح الشحن مباشر –تحديث برنامج الضبطية القضائية- تفعيل المنصة الإلكترونية لخدمات المشتركين.)

6- توفير إمكانية قيام المشترك بالإبلاغ عن القراءات الشهرية من خلال :-

- إبلاغ المشترك بقراءته بموقع الشركة على الانترنت.

- الاتصال المباشر بالهندسات وإبلاغ القراءة الشهرية .