بعد سقوط "مستريح الملابس الجاهزة".. كيف تحمى نفسك من دجل النصابين؟

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على " مستريح الملابس الجاهزة" بعد قيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تطبيق "فيجور"، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني.
-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.
-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.
-عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.
- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.
- عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.
- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.
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