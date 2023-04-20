اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 02:49 ص
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بعد سقوط "مستريح الملابس الجاهزة".. كيف تحمى نفسك من دجل النصابين؟

الخميس، 20 أبريل 2023 02:39 ص
بعد سقوط "مستريح الملابس الجاهزة".. كيف تحمى نفسك من دجل النصابين؟ نصب إلكترونى
كتب أحمد حسني

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تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على " مستريح الملابس الجاهزة" بعد قيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تطبيق "فيجور"، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني.
 
-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.
 
-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.
 
 -عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.
 
- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.
 
- عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.
 
- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.
 

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