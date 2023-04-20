بعد سقوط "مستريح الملابس الجاهزة".. كيف تحمى نفسك من دجل النصابين؟

كتب أحمد حسني

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على " مستريح الملابس الجاهزة" بعد قيامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال تطبيق " فيجور "، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز الشروط التي تحميك من النصب الإلكتروني.

-على المواطنين الاقتناع بعدم دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت من أجل التربح.

-عدم دفع مبالغ مالية لجهات غير معلومة لا توجد مقرات لها في مصر.

-عدم تصديق الإعلانات غير الموثوقة عبر الإنترنت.

- التأكد من وجود عقود رسمية يطلع عليها المحامي الخاص بشكل موثق.

- عدم دفع أي مبالغ مالية لأشخاص غير معلومين لك.

- عدم تصديق الفوائد المرتفعة التي يحاول المحتاجين إغرائك بها.