انطلاق مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ على مدار أيام عيد الفطر

كفر الشيخ - محمد سليمان

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ ، لانطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» فاتحة أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لمبادرة وزارة الشباب بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب بجميع محافظات مصر.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفرالشيخ، وإتمام كافة التجهيزات لإستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات العمرية لقضاء يوم ترفيهى والاستمتاع ببرامج فنية و رياضية تنظمها مراكز الشباب لرسم البسمة على وجوه الأطفال فى كافة القرى والمدن.

وتقدم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب كفر الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب و حسن الدسوقى المنسق الإعلامي ورشا محيى الدين مدير المركز الإعلامي ومتابعة تنفيذ مديرى الإدارات الفرعية و مشرفى خدمات الشباب بالإدارات و فرق العمل بمراكز الشباب.