"فضائل العشر الأواخر من رمضان" موضوع الرواق الأزهرى بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تناولت لقاءات الرواق الأزهري بمراكز شباب كفر الشيخ، فضائل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، وتنظمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء والأزهر الشريف ‏ومديريات الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الأزهري بمراكز شنو بشباب كفر الشيخ و الحلافي بشباب سيدى غازى والجرايده ببيلا بمشاركة 50 طليع من أعضاء مراكز الشباب، بحضور الشيخ إبراهيم عبد الرحمن بشنو، والشيخ محمد السيد توفيق بالحلافى، والشيخ السيد على أحمد ببيلا، وكان المحور الأساسي للقاءات فضائل العشر الآواخر من رمضان، وأهم الأعمال التي يجب أن نقوم بها كالصلاة، والتضرع والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وضرورة تحري ليلة القدر وإحيائها فهي خير من ألف شهر.

بدأت فاعليات الرواق الأزهري في ديسمبر الماضي وتستمر حتى أغسطس المقبل بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، وأحمد سعد، مدير إدارة الرواق الأزهرى بكفر الشيخ، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، وفريق عمل الادارة، وفرق العمل بمراكز الشباب.