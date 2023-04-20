اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 12:00 م
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انتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق محل تجارى بسور نادى الزمالك

الخميس، 20 أبريل 2023 12:00 م
انتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق محل تجارى بسور نادى الزمالك حريق _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائى لفحص حريق محل تجارى بسور نادى الزمالك لبيان سبب الحريق ، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه. 
 
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل فى شارع سور نادى الزمالك، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

 


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سور نادى الزمالك

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العجوزة



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