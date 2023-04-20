المعامل المركزية بمياه بنى سويف تضم 4 معامل رئيسية حاصلة على شهادة الأيزو

بنى سويف هانى فتحى

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف أعمال تطوير كبير خلال الفترة الماضية، شمل المحطات الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى مراقبة جودة مياه الشرب بالمحافظة.

وقالت المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف إن مراقبة جودة المياه من الأساسيات داخل الشركة، حيث تتم أعمال مراقبة المياه من المأخذ وحتى الصنبور داخل المنازل من أجل التأكد من وصول كوب ماء نظيف للمواطن داخل محافظة بنى سويف.

وأضافت المهندسة دينا عمر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف تضم معامل مركزية داخل الشركة، بالإضافة إلى المعامل الفرعية الموجودة داخل الفروع وفى المحطات وكذلك معامل وزارة الصحة، والتى تقوم بالمتابعة الدقيقة والدورية لعينات مياه الشرب للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الصالحة للشرب.

وأضافت المهندسة دينا عمر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف تضم المعامل المركزية المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات مشيرة إلى حصولها على شهادة الأيزو من قبل المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك) وتم تجديدها.

وقالت المهندسة دينا عمر أن قطاع المعامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة بنى سويف يضم المعمل المركزى والذى يضم 4 من المعامل الرئيسية والتى تم تطويرها بأحدث الأجهزة الحديثة مشيره إلى المراقبة المستمرة على المحطات الفرعية.

وقالت المهندسة دينا عمر إن قطاع المعامل يعمل على المراقبة من أجل الوصول إلى كوب مياه نظيفة بداية من المأخذ من مصدر المياه حتى الصنبور واستخدامتها المختلفة، مشيره إلى أن قطاع المعامل يقوم أيضا بخدمات التدريب لطلاب الجامعات.

واكدت المهندسة دينا عمر أن قطاع المعامل يضم 6 إدارات تعمل على مراقبة مياه الشرب والرصد البىئى للمجارى المائية داخل المحافظة وهى نهر النيل وترعة الإبراهيمية واليوسفى ويتم تتبع المياه فى مراحل المعالجة بمحطات المياه وحتى أطراف الشبكات للمستهلكين.