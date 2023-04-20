اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية بمصر تثمن جهود قيادات الدولة المصرية لعودة الجنود من السودان

الخميس، 20 أبريل 2023 04:25 م
الكنيسة الكاثوليكية بمصر تثمن جهود قيادات الدولة المصرية لعودة الجنود من السودان الكنيسة الكاثوليكية
كتب: محمد الأحمدى

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ثمنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، جهود قيادات الدولة المصرية لعودة الجنود المصريين من السودان.
 
وصرح المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، أن الكنيسة تتابع عن كثب جميع الجهود المبذولة في هذا السياق، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتصلي إلى الله القدير، حتى يعم السلام والأمان في شتى أنحاء العالم. حفظ الله مصر وشعبها العظيم.
 
 

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا ابراهيم اسحاق

السودان

مصر



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