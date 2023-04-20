القبض على المتهمين بالتشاجر فى العياط .. وإصابة 3 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة العياط مما أسفر عن إصابة 3 متشاجرين، حيث تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.