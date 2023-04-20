"الطمع القاتل".. رأفت سلم 75 ألف جنيه للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل " نقدمها في شهر رمضان نروي لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلوب المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.



الحلقة التاسعة و العشرين

يقول رأفت عامر، أحد ضحايا مستريح البيتكوين، إنه دفع للمستريح مبلغ 75 ألف جنيه، موضحاً أن المستريح أقنعه باستثمار المبلغ في مجال الإلكترونيات وعملة البيتكوين.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا دفعت مبلغ مش كبير مش هسيب حقى، لإنى اتنصب عليا وأنا أتعودت إنى أجرى ورا حقى، رغم إننا أتهددنا عشان منبلغش لكن أنا هفضل ورا حقى لحد ما يرجع ومش هسيبه".