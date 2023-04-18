"الطمع القاتل".. عادل سلم شقى عمره للمستريح

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل" نقدمها في شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة 27

يقول عادل رجب، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه يعانى من إعاقة في قدمه ودفع مبلغ 190 ألف جنيه، بعدما أقنعه المستريح باستثمار المال في الاستيراد والتصدير وإنشاء مصنع للاستيراد من الخارج.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا دلوقتى راجل معاق محتاج الفلوس اللى تصرف عليا، لا هعرف أشتغل ولا فيا مجهود أصرف على نفسى، أنا دفعت كل اللى معايا للمستريح، خد الفلوس وهرب ومش عارفين نتواصل مع أي حد، أنا عايز فلوسى ومش عايز حاجة تانية".