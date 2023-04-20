اليوم السابع
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الصحة تكشف 8 نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا.. إنفوجراف

الخميس، 20 أبريل 2023 12:20 م
الصحة تكشف 8 نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا.. إنفوجراف لقاح الإنفلونزا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الانفلونزا والتى تضمنت :-
 
1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية
 2-  الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم
3- تجنب ملامسة العين والأنف
4-تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة
5- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة
6-تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال
7-التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها
8-  تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات .
 
نصائح هامة لاوقاية من الانفلونزا
نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا

 


الصحة

لقاح الانفلونزا

لقاح كورونا

الانفلونزا الموسمية



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