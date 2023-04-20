الصحة تكشف 8 نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا.. إنفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الانفلونزا والتى تضمنت :-

1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية

2- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم

3- تجنب ملامسة العين والأنف

4-تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة

5- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة

6-تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال

7-التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها

8- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات .