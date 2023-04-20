الصحة تكشف 8 نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا.. إنفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة للوقاية من الانفلونزا والتى تضمنت :-
1- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية
2- الاهتمام بغسل اليدين بشكل منتظم
3- تجنب ملامسة العين والأنف
4-تناول كميات كبيرة من السوائل و المشروبات الدافئة
5- الإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين C لتقوية المناع ــة
6-تغطية الأنف والفم عند العطس أو السعال
7-التخلص من المناديل الورقية فور استخدامها
8- تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات .
نصائح مهمة للوقاية من الأنفلونزا
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