اليوم السابع
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الصحة: الفحص الذاتى للثدى يكشف السرطان بنسبة 25%

الخميس، 20 أبريل 2023 11:07 ص
الصحة: الفحص الذاتى للثدى يكشف السرطان بنسبة 25% وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن الفحص الذاتى للثدى يكشف السرطان بنسبة 25% حيث يتم عمل الفحص الذاتى بعد انتهاء الدورة الشهرية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن وزارة الصحة تعمل على رفع الوعى الصحى لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر وطرق الوقاية من خلال نشر مقاطع فيديو توعوية على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال فرق التثقيف الصحى التى تقوم بتوعية المواطنين بالعادات والممارسات التى تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان، وأماكن تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام.
 
وأضاف أن الخدمات التى تقدمها الدولة فى مراكز علاج الأورام تتنوع بين تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأورام، والتشخيص والعلاج، مشيرًا إلى تقديم تلك الخدمات من خلال 18 مركزًا تابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و23 مركز تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، و6 مراكز تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، و10 مراكز تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك بجميع محافظات الجمهورية.
 
الفحص الذاتى للثدى
الفحص الذاتى للثدى

 


الصحة

سرطان الثدى

السرطان

حملات التوعية



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