اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 12:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق كافيه فى بحرى وسط الإسكندرية

الخميس، 20 أبريل 2023 10:55 م
السيطرة على حريق كافيه فى بحرى وسط الإسكندرية جانب من الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى كافية بمنطقة بحرى التابع لقسم شرطة الجمرك وسط الإسكندرية دون اصابات نشب فيه بعد الافطار مباشرة.
 
 
وكانت قد تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى منطقة بحرى على البحر مباشرة واندلاع النيران وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق منعا لانتشاره لمنطقة المراكب والكافيهات المجاورة.
 
 
والتهمت النيران المكان بالكامل وتسببت فى تلفيات وتصاعدت السنه النيران وتقوم الحماية المدنية بتبريد الحريق منعا لاندلاعه من جديد وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.
 
 
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

حريق بحرى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة