السيطرة على حريق كافيه فى بحرى وسط الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى كافية بمنطقة بحرى التابع لقسم شرطة الجمرك وسط الإسكندرية دون اصابات نشب فيه بعد الافطار مباشرة.

وكانت قد تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق فى منطقة بحرى على البحر مباشرة واندلاع النيران وتوجهت سيارات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق منعا لانتشاره لمنطقة المراكب والكافيهات المجاورة.

والتهمت النيران المكان بالكامل وتسببت فى تلفيات وتصاعدت السنه النيران وتقوم الحماية المدنية بتبريد الحريق منعا لاندلاعه من جديد وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.